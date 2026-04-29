Жуткие потоки сознания: Гордон обрушилась на Товстик после обвинений экс-мужа

В публикации в соцсетях Елена Товстик, бывшая жена предпринимателя и одного из создателей фирмы NL International Романа Товстика, пожаловалась , что мужчина заявил об отсутствии денег для поддержания прошлого уровня жизни детей. В комментариях под постом юрист Екатерина Гордон назвала тексты на странице женщины «жуткими потоками сознания».

«Мечта о счастье с новой женщиной ведет Романа-миллиардера к банкротству и обнищанию… Или это он для собственных детей стал „бедным, голодающим и с отсутствием времени на то, чтобы быть отцом“, что заявил об отсутствии у него средств на поддержание их прежнего уровня жизни, оплату учебы, посещение детских садов и, в конце концов, питание», — выразила мнение Елена.

Мужчина заявляет, что очень занят. Это якобы препятствует взаимодействию с детьми, отметила Товстик. По ее словам, бизнесмен попросил у суда временный порядок общениями с ними, но якобы пользуется им только на 10-15%.

«А еще обрекать собственных детей на нужду, когда готов тратить бессметное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!» — добавила Елена.

Юрист Гордон в комментариях посоветовала Елене Товстик нанять редактора, поскольку та якобы публикует «безграмотные тексты». В качестве альтернативы она посоветовала «прогонять их через Word».

«Не подписана на тебя, но выпадают эти жуткие потоки сознания», — отметила Гордон.

Роман Товстик развелся с женой после 16 лет брака. Во время него были рождены шесть детей. Предприниматель начал встречаться с Полиной Дибровой, экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва. Суд в Москве развел Товстиков 27 марта.

