Стал бедным и голодающим: Елена Товстик обвинила бывшего мужа в жадности к детям

Елена Товстик заявила, что экс-муж тратит все деньги на Полину Диброву

Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена снова осыпала обвинениями отца своих детей. По ее словам, предприниматель тратит все деньги на новую возлюбленную Полину Диброву, а наследников вовсе не обеспечивает.

По мнению Елены, мечта о счастье с новой женщиной резко превратила миллиардера в нищего и голодающего мужчину. У Романа больше нет времени на собственных детей, он отказывается обеспечивать их как раньше.

«Обрекает собственных детей на нужду, когда готов тратить бессмертное количество денег на постороннюю женщину и ее детей!» — написала Елена Товстик в социальных сетях.

Она также отметила, что Роман смог добиться в суде желаемого порядка общения с детьми, но пользуется им лишь на 10-15%.

В ответ на этот выпад Диброва опубликовала пост. Она показала, как счастливый Роман играет на фортепиано, а она стоит рядом с чашкой чая.

«Счастливая жизнь — это выбор. Жить своей жизнью — инструмент», — написала Диброва.

Роман Товстик бросил супругу после 16 лет брака, во время которых пара родила шестерых детей. Бизнесмен ушел к Полине Дибровой — бывшей жене телеведущего Дмитрия Диброва.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.