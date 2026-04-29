Чат-бот МФЦ Подмосковья привлек 119 тыс пользователей с начала года

Чат-бот МФЦ Московской области в национальном мессенджере MAX с конца прошлого года привлек 119 тыс. пользователей, более 70 тыс. из них записались через сервис на прием в центры «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис продолжает набирать популярность среди жителей региона. С его помощью пользователи могут узнать адреса ближайших МФЦ и часы их работы, записаться на прием или отменить запись, а также получить уведомления о статусе обращения.

После получения услуги чат-бот предлагает оценить ее качество. Обратная связь помогает совершенствовать работу многофункциональных центров Подмосковья и повышать уровень обслуживания.

Чтобы воспользоваться сервисом «МФЦ Московской области», необходимо установить на смартфон приложение MAX, перейти по ссылке и запустить чат-бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.