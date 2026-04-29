Сотрудники Мособлгаза провели техобслуживание Вечного огня в Дмитровском округе

Работы выполнили в рамках ежегодной подготовки памятных мест к празднованию Дня Победы. Сотрудники филиала «Север» проверили состояние подводящих газопроводов, демонтировали звездный элемент, очистили газогорелочные устройства и отрегулировали высоту пламени для стабильного и ровного горения.

Мемориальный комплекс расположен в центральном сквере Яхромы. Памятник открыли в 1962 году в честь 1244 жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Вечный огонь впервые зажгли здесь в 1972 году. На мемориале размещена надпись: «Героям-яхромчанам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В 2025 году после технического перерыва огонь вновь зажгли благодаря совместной работе администрации округа и специалистов Мособлгаза. Тогда на объекте заменили и установили новую горелку, обеспечивающую надежную и безопасную работу пламени. В компании подчеркнули, что обслуживание Вечного огня является частью системной работы по сохранению объектов воинской славы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.