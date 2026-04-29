Автодор отменил дорожные работы в Подмосковье на майские

Подготовку к майским праздникам на федеральных трассах усилили в Подмосковье и других регионах страны. С 29 апреля по 11 мая на дорогах госкомпании «Автодор» приостановят работы, ограничивающие движение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко принял участие в совещании под руководством министра транспорта России Андрея Никитина. Он отметил, что в майские праздники интенсивность движения на трассах компании традиционно возрастает, а на отдельных участках трафик может увеличиваться более чем в два раза.

«Традиционно в период майских праздников повышается интенсивность движения на нашей дорожной сети. В связи с этим мы заранее проводим подготовительные работы, чтобы исключить неудобства для автомобилистов. В частности, с 29 апреля по 11 мая исключено проведение всех видов ремонтных работ, предусматривающих ограничение пропускной способности, за исключением ремонтно-восстановительных. Это позволит обеспечить бесперебойное движение», — сказал Вячеслав Петушенко.

В Московской области продолжается реконструкция трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 км. Также работы ведутся на М-3 «Украина» в Калужской области, М-4 «Дон» в Ростовской области, М-11 «Нева» в Ленинградской области и на обходе Адлера в Краснодарском крае. Все объекты реализуются по графику.

Водителей призвали заранее планировать маршрут, проверять техническое состояние автомобиля и соблюдать правила дорожного движения. В случае нештатной ситуации на скоростных трассах можно обратиться в круглосуточную службу аварийных комиссаров по номеру *2323.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.