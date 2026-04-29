Галактика-«шляпа»: новые снимки из Чили шокировали любителей науки

Ученые опубликовали детализированные снимки одной из самых необычных галактик во Вселенной — Мессье 104, более известной как «Сомбреро». Объект, расположенный в 30 миллионах световых лет от нашей планеты, удалось запечатлеть с помощью сверхмощной камеры в обсерватории в Чили. По форме объект напоминает одноименный мексиканский головной убор — сомбреро, сообщает kp.ru со ссылкой на Metro.

Свое название галактика получила благодаря уникальному строению: яркое центральное ядро, состоящее из тысяч звездных скоплений, опоясано массивной темной полосой космической пыли. Этот контраст создает визуальный эффект широких полей мексиканского головного убора.

Новые кадры позволили астрономам заглянуть за пределы основного диска. Так, вокруг галактики обнаружено тусклое гало, которое в три раза шире ее видимой части. Кроме того, ученые зафиксировали длинный поток звезд, который, по предварительным версиям, является «останками» другой, более мелкой галактики.

Это открытие подтверждает гипотезу о том, что в далеком прошлом «Сомбреро» поглотила своего соседа в результате масштабного космического столкновения.

Несмотря на внушительные размеры (около 50 тысяч световых лет в диаметре), невооруженным глазом галактику не разглядеть. Однако из-за ее яркости она остается одним из любимых объектов у астрономов-любителей: при хороших погодных условиях ее можно увидеть даже в обычный бинокль или домашний телескоп.

Впервые этот объект был описан французским астрономом Пьером Мешеном еще в 1781 году, и спустя века он остается одной из самых узнаваемых и изучаемых структур в глубоком космосе.

