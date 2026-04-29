NASA успешно протестировала новую важную разработку для полетов на Марс

NASA в первый раз протестировала литий-ионный двигатель для полетов на Марс

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии в первый раз в Соединенных Штатах провели успешные тесты электромагнитного двигателя нового класса. Он функционирует на парах лития, сообщает Hi-Tech Mail .

Двигатель добился мощности 120 киловатт. Это в 25 раз больше электродвигателей, установленных на нынешних космических аппаратах NASA. В том числе на зонде Psyche.

Речь идет о литиевом магнитоплазмодинамическом двигателе (MPD). Технология была изобретена еще в 1960-х годах, однако в реальных условиях такой двигатель не применялся.

Тесты проводились в вакуумной установке CoMeT. Она может функционировать с металлопаровой плазмой.

В будущем систему могут масштабировать до 0,5-1 МВт на двигатель. Чтобы отправиться на Марс, суммарная мощность должна дойти до отметки 2-4 МВт.

