Глава округа Пушкинский обсудил с жителями Ивантеевки проблемы ЖКХ

В Ивантеевке накануне прошла встреча в формате выездной администрации с участием главы Пушкинского округа Максима Красноцветова, депутатов и профильных служб. Жители подняли вопросы ЖКХ, электроснабжения, дорог и поддержки участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие профильные заместители главы округа, депутаты, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, а также представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Вместе с жителями они обсудили содержание территорий, обслуживание дорог, устранение последствий снегопада и меры поддержки участников СВО и их семей.

Отдельно рассмотрели проблему ограничения проезда к домам в коттеджных поселках. Ранее администрация выдала публичный сервитут, обеспечивающий доступ к участкам. Однако, по словам жителей, обслуживающая организация оспаривает это решение в суде и продолжает ограничивать проезд, в том числе для родственников собственников. Владельцы домов попросили муниципалитет подключиться к судебному процессу.

Также прозвучали обращения по поводу асфальтирования грунтовых дорог к садовым товариществам и дачным поселкам. Жители сообщили о трудностях с транспортной доступностью и качестве покрытия.

Одним из самых острых остается вопрос перебоев с электроснабжением из-за резкого ухудшения погоды. На большинстве пострадавших объектов подача электроэнергии уже восстановлена, на сложных участках продолжаются ремонтные работы. Администрация реагирует на обращения и содействует скорейшему восстановлению линий, поврежденных сильным снегопадом.

«Каждый обратившийся получил подробные разъяснения. Вопросы, требующие более детального изучения, взяты в работу с назначением ответственных лиц и сроков их исполнения», — пояснил Максим Красноцветов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.