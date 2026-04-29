В Щелкове устраняют последствия апрельской непогоды

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание с сотрудниками администрации, подведомственных учреждений и городских служб. Основными темами стали устранение аварий на сетях электроснабжения, уборка поваленных деревьев и ликвидация подтоплений.

Ситуация с ливневой канализацией остается управляемой. Протяженность сетей в округе составляет 48 км. С 2020 года обустроено 67 участков и ликвидировано 47 из 52 проблемных точек. За последние дни устранено 15 подтоплений, еще четыре остаются в работе. Задействованы четыре бригады, каналопромывочная техника и мотопомпы.

Параллельно продолжается уборка территорий. Специалисты ликвидировали 339 поваленных деревьев, ведется вывоз и дробление древесины.

Энергетики компаний «Россети» и «Мособлэнерго» работают круглосуточно. Наибольшее число отключений из-за обрывов проводов зафиксировано в Литвинове, Здехове и Трубине, где продолжаются восстановительные работы.

«Мы уже вышли с инициативой по строительству нового питающего центра мощностью не менее 120 МВт в северо-восточной части округа. Это системное решение позволит снизить нагрузку и избежать подобных ситуаций», — заявил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в новогодние праздники регион вновь установил рекорды по потреблению электроэнергии, поэтому необходимо обратить внимание на программы капитального ремонта и модернизации сетей.

«Еще раз обращаю внимание на роль „Россетей“ и „Мособлэнерго“. Никакая вода, никакое тепло не придет в дом, в систему, если есть сколько-нибудь значимые проблемы в энергоснабжении. А мы очередной раз на новогодних праздниках били рекорды по энергопотреблению. Также с вами говорили о том, что дальше энергопотребления будет больше», — подчеркнул Воробьев.