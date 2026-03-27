Романа и Елену Товстик развел суд в Москве
Романа и Елену Товстик развел Никулинский районный суд в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.
Апелляционное определение оставило в силе решение мирового судьи судебного участка №186 в столичном районе Тропарево-Никулино. Его вынесли 24 марта, но о нем стало известно сегодня.
Елена подала апелляционную жалобу. Однако ее не удовлетворили.
Ранее сообщалось, что телеведущего Дмитрия Диброва возмутило заявление журналистов. Они утверждали, что мужчине не повезло в любви. Телеведущий сказал, что 16 лет прожил с красивейшей девушкой Полиной.
Пара развелась в августе прошлого года. Блогер ушла от телеведущего к предпринимателю Роману Товстику. Тот развелся с супругой.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.