сегодня в 17:35

Романа и Елену Товстик развел суд в Москве

Романа и Елену Товстик развел Никулинский районный суд в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционное определение оставило в силе решение мирового судьи судебного участка №186 в столичном районе Тропарево-Никулино. Его вынесли 24 марта, но о нем стало известно сегодня.

Елена подала апелляционную жалобу. Однако ее не удовлетворили.

Ранее сообщалось, что телеведущего Дмитрия Диброва возмутило заявление журналистов. Они утверждали, что мужчине не повезло в любви. Телеведущий сказал, что 16 лет прожил с красивейшей девушкой Полиной.

Пара развелась в августе прошлого года. Блогер ушла от телеведущего к предпринимателю Роману Товстику. Тот развелся с супругой.

