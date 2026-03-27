«Полина очень благородна»: Дибров не согласился, что ему не повезло в любви

Дмитрий Дибров заявил, что ему повезло в любви с бывшей женой

Телеведущего Дмитрия Диброва возмутило утверждение журналистов, что ему не повезло в любви. Он заявил, что 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова, сообщает «Звездач» .

«Как мне не везло?! Я 16 лет прожил с самой красивой девушкой Ростова. Мне не повезло?! Ничего себе! Дай бог каждому так не повезти. Я хотел бы сказать, что Полина очень благородна», — заявил Дибров.

У телеведущего пятеро детей. Журналисты спросили, хочет ли он еще наследников. Дибров отметил, что ничему в своей жизни уже не удивится.

Полина и Дмитрий Дибровы развелись в августе 2025 года. Модель и блогер ушла от телеведущего к бизнесмену Роману Товстику. Она не исключает, что в будущем пара поженится и родит общих детей.

