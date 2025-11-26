«Жить и творить»: Прохор Шаляпин похвастался победой над старостью

Певец Прохор Шаляпин: в свои 42 года чувствую себя на 25

Шоумен и певец Прохор Шаляпин заявил, что не боится стареть: он не скрывает, что пользуется процедурами, отодвигающими физический возраст и активно улучшает внешность, сообщает Общественная служба новостей .

«Хочется жить и творить! А с таким темпом, как у меня, я доживу до 100 лет!» — сказал артист.

По его словам, в свои 42 года он чувствует себя на 20-25 лет и считает, что после 40 жизнь только начинается.

26 ноября финалист проекта «Фабрика звезд-6» отмечает день рождения. Он признался журналистам, что мечтает о долгой и счастливой жизни для родных и близких и радости от творчества.

Ранее в интервью Ксении Собчак артист оценил личность и поведение Аллы Пугачевой. Он не согласен с политической позицией уехавшей из России певицы, но призывает оставить ее в покое. Артист назвал Пугачеву «неоднозначной фигурой» и осудил ее решение об эмиграции, но подчеркнул свое уважительное к ней отношение.