«Неоднозначная фигура»: Шаляпин откровенно рассказал, что думает о Пугачевой

Прохор Шаляпин в интервью Ксении Собчак «прошелся» по уехавшей из России Алле Пугачевой. Он отметил, что не согласен с позицией певицы, но посоветовал оставить артистку в покое, сообщает Super.ru .

Шаляпин дал характеристику Пугачевой — он назвал ее «неоднозначной фигурой». Артист считает, что она плохо поступила, покинув Россию, которая «дала ей все».

При этом Шаляпин все еще с уважением относится к Примадонне. Он заявил, что не имеет права осуждать певицу, потому что не добился таких же высот, как она.

Артист уверен, что Примадонну стоит оставить в покое и «не трогать ее».

Ранее Шаляпин увеличил гонорар до миллиона рублей за выступление на фоне возросшей популярности. По словам артиста, он считает себя не менее востребованным, чем другие известные исполнители.

