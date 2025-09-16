Прохор Шаляпин увеличил гонорар до миллиона рублей за выступление

Шоумен Прохор Шаляпин сообщил, что повысил гонорар за четырехчасовое выступление до одного миллиона рублей из-за увеличения интереса к своей персоне и необходимости тратить больше средств на поддержание внешности, сообщает Общественная Служба Новостей .

Прохор Шаляпин рассказал, что решил поднять стоимость своих выступлений на фоне возросшего интереса публики. Теперь за четыре часа работы артист просит не менее миллиона рублей.

Шаляпин отметил, что считает себя не менее востребованным, чем другие известные исполнители.

«Я, простите, ничем не хуже Кадышевой (Надежды - ред.) или той же Булановой (Татьяны - ред.). Да, девочки, конечно, молодцы. Но и я, знаете ли, не пальцем деланный и могу себе позволить улучшить свое финансовое благосостояние за счет своих талантов», — пояснил шоумен.

Еще одной причиной повышения гонорара стали значительные расходы на поддержание внешнего вида.

«Простите, но мне нужно держать себя в тонусе. Поход к косметологу стоит огромных денег, а молодость и товарный вид сохранять нужно. Да и, в целом, вы сами знаете, что нынче жизнь стала очень дорогой в Москве», — добавил Шаляпин.

Он также подчеркнул, что повышение стоимости не отпугнуло заказчиков, и количество желающих пригласить его на выступления не уменьшилось.