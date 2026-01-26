Жаловалась на икоту: у Марии Ароновой выявили повреждения внутренних органов

сегодня в 10:17

У 53-летней актрисы Марии Ароновой после жалоб на икоту нашли повреждения внутренних органов, сообщает Mash .

Звезде провели обследование в больнице. Медики выявили у артистки воспаление пищевода и стеатогепатит — ожирение печени с признаками повреждения клеток.

Также у Ароновой есть сахарный диабет второго типа, который усугубляет ситуацию. Теперь артистке необходимо следовать строгой средиземноморской диете.

Также ей назначили регулярный контроль липидов крови. До стабилизации показаний Аронова будет находиться под наблюдением медиков.

Ранее стало известно, что звезду «Солдат» Алексея Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением.У него диагностировали осложненную катаракту.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.