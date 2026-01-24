сегодня в 11:04

Звезду «Солдат» Алексея Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением. У 63-летнего актера нашли осложненную катаракту и отправили в стационар на обследование.

Актер обратился к медикам с жалобами на пелену перед глазами, двоение и ореолы вокруг света по вечерам. Ему стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Врачи расширили зрачки, осмотрели глазное дно и измерили давление. Рассматривается возможность хирургического вмешательства, включая замену хрусталика.

Алексей Маклаков получил широкую известность благодаря ролям в «Солдатах», «ДМБ», «Елках», «Майоре Громе» и других кинокартинах.

Ранее стало известно, что российский актер театра и кино Дмитрий Мафрин умер на 48-м году жизни. Смерть наступила мгновенно в общественном месте.

