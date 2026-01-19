сегодня в 16:34

Киноактер Дмитрий Марфин умер на остановке в 47 лет

Российский актер театра и кино Дмитрий Мафрин умер на 48-м году жизни. Печальную новость первой сообщила его коллега, актриса Валерия Варченко, сообщает «Царьград» .

По словам артистки, смерть наступила мгновенно в общественном месте: артисту стало плохо прямо на остановке транспорта. Причиной скоропостижного ухода стал оторвавшийся тромб — врачи оказались бессильны.

Информацию о смерти актера также подтвердил поэт и композитор Владимир Севастьянов. Он назвал Дмитрия Марфина своим близким другом и подчеркнул, что мир искусства потерял по-настоящему харизматичную личность.

Дмитрий Марфин был известен зрителю своими работами в театре и ролями в кинопроектах.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.