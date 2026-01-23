Здоровье подводит: Юрий Антонов больше не дает большие концерты

81-летний народный артист РФ Юрий Антонов отказывается принимать участие в больших концертах из-за проблем со здоровьем. Однако он все еще соглашается выезжать на корпоративы, сообщает Mash .

Артист жалуется на проблемы со слухом и давлением. Также ему тяжело даются физические нагрузки. Отныне из-за самочувствия Антонов не будет давать сольные концерты — он отвергает любые подобные предложения.

Вместе с тем певец готов принять участие в квартирниках в России и за границей. За корпоратив за рубежом он просит около 14 млн рублей. Есть нюансы — Антонов готов только петь, но никаких тостов, поздравительных речей и вручения подарков.

В России артист и его команда из 9 человек просят за выступление 12 млн рублей. Также еще один 1 млн рублей организаторам придется потратить на райдер певца.

Летом прошлого года Юрия Антонова увезли на карете скорой помощи перед выступлением на «Новой волне» в Казани. Он почувствовал себя плохо за кулисами.

