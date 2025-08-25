Увезли на скорой: Юрию Антонову стало плохо в Казани
Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне» в Казани
Народного артиста России Юрия Антонова увезли на карете скорой помощи перед выступлением на «Новой волне» в Казани, сообщает Mash.
Певец резко почувствовал себя плохо за кулисами и не выступит на мероприятии.
80-летний артист испытывает проблемы с давлением.
В июне СМИ сообщали, что легендарного музыканта госпитализировали из-за диагностированного заболевания сердца. Антонов якобы самостоятельно обратился к врачам, когда почувствовал боли в груди. Позднее народный артист России опроверг информацию о своей госпитализации в Москве.