Увезли на скорой: Юрию Антонову стало плохо в Казани

сегодня в 21:48

Юрия Антонова увезли на скорой перед выступлением на «Новой волне» в Казани

Народного артиста России Юрия Антонова увезли на карете скорой помощи перед выступлением на «Новой волне» в Казани, сообщает Mash .

Певец резко почувствовал себя плохо за кулисами и не выступит на мероприятии.

80-летний артист испытывает проблемы с давлением.

В июне СМИ сообщали, что легендарного музыканта госпитализировали из-за диагностированного заболевания сердца. Антонов якобы самостоятельно обратился к врачам, когда почувствовал боли в груди. Позднее народный артист России опроверг информацию о своей госпитализации в Москве.