Заслуженный артист России Малежик признался, что работал на улице

Певец и композитор, заслуженный артист России Вячеслав Малежик 17 февраля отмечает день рождения. Он рассказал сайту MK.ru о том, что раньше работал уличным музыкантом и даже смог заработать крупные суммы денег.

В конце 1980-х годов Малежик пел для русских эмигрантов в Германии. К нему подошли люди и попросили исполнить песни для путешественников на точке сбора. Мужчина тогда не знал, что на Западе есть традиция открыть чехол или футляр от гитары, петь и собирать средства.

Малежик без задней мысли начал выступать на улице. Когда приехал в отель, заметил в чехле примерно 1 тыс. дойч-марок.

Похожее произошло у артиста и в Москве. Он выступил с концертом, а затем его попросили спеть для «братвы». После выступления мужчине положили в футляр около 1 тыс. евро. Малежик допустил, что мог бы зарабатывать средства таким способом.

«Один раз меня попросили на какой-то телевизионной программе спеть у станции метро „Библиотека Ленина“, в переходе. Они для эфира хотели. И знаете, не очень бросали почему-то. Хотя там и акустика была хорошая, и народ шел. Не знаю почему», — поделился певец.

Среди известных композиций Малежика — «Попутчица», «Мозаика», «Провинциалка», «Все-таки я не прав», «200 лет» и другие.

