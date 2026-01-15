«Заказуха» от недоброжелателей? Почему вокруг Ларисы Долиной не утихает шумиха

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что неутихающая шумиха вокруг народной артистки РФ Ларисы Долиной — это, возможно, «заказуха» от недоброжелателей, сообщает «Абзац» .

«На мой взгляд, это какая-то заказная травля. Я не думаю, что Ларису Александровну можно довести до гробовой доски или помешательства. Не понимаю людей, которые это развивают. Для меня это дико», — заявил Леонид Дзюник.

По его мнению, в данной ситуации просто нашли козла отпущения ради хайпа. Дзюника возмутило, что никто так же рьяно не отстаивает права обманутых дольщиков, которых «мурыжат по 5 лет».

Кроме того, причиной случившегося может быть и чья-то личная обида на Долину, предположил продюсер. При этом сложно сказать, кто именно за этим стоит.

«Наверно, есть те, кому Долина перешла дорогу. Да, она непростой и даже жесткий человек. <…> Кому-то не понравилось что-то, кто-то мог обидеться. И у кого-то была возможность устроить травлю», — добавил Дзюник.

Ранее стало известно, что петербургский «Юбилей в кругу друзей» Ларисы Долиной перенесли с февраля на ноябрь после скандала с жильем. Певица под влиянием мошенников продавала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье за 112 млн рублей, но затем через суд сумела аннулировать сделку и вернуть жилье в собственность, при этом оставив добросовестную покупательницу и без недвижимости, и без денег.

Лурье обжаловала решение в Верховном суде, который в итоге встал на ее сторону, отменив решение нижестоящей инстанции. Таким образом, Долина лишилась квартиры, но не спешит отдавать новой владелице ключи. Финальная дата передачи ключей — 20 января.

