Петербургский «Юбилей в кругу друзей» Долиной перенесли после скандала с жильем

Выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной под названием «Юбилей в кругу друзей», которое должно было пройти в петербургском БКЗ «Октябрьский» в феврале, в итоге состоится в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте концертной площадки, пишет «Фонтанка» .

Юбилейное мероприятие планировалось на 25 февраля, но в итоге дату выступления изменили и перенесли на 15 ноября.

Администрация БКЗ «Октябрьский» отметила, что все билеты, купленные на 25 февраля 2026 года, остаются действительными. Перед посетителями концерта извинились за доставленные неудобства. По предварительным данным о продаже билетов, до полного зала на предстоящем концерте еще далеко.

«Я себе 1 января (сказал — ред.), что у меня будет счастливый 2026 год, потому что я буду заниматься песнями и творчеством. Ни переносами, ни сроками, ни квартирами я заниматься не буду. Вам того же желаю», — прокомментировал концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин.

Долина оказалась в центре скандала после того, как под влиянием мошенников продавала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье за 112 млн рублей, но затем через суд сумела аннулировать сделку и вернуть жилье в собственность, при этом оставив добросовестную покупательницу и без недвижимости, и без денег.

Лурье с таким решением не согласилась и обжаловала его в Верховном суде России, который в итоге встал на ее сторону, отменив решение нижестоящей инстанции. Таким образом, Долина лишилась квартиры, но не спешит отдавать новой владелице ключи, хотя свои вещи уже вывезла на склад. Финальной датой передачи ключей назначено 20 января, если в этот день Лурье не сможет попасть в свое жилье, замки могут быть взломаны.

