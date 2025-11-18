Задолжал по-крупному: банк требует с Киркорова 12 млн руб и проценты за просрочку

Банк требует с Киркорова 12 млн рублей и проценты за 3 года просрочки

Московский кредитный банк (МКБ) требует у певца Филиппа Киркорова 12 млн рублей и проценты за три года просрочки платежей по кредиту, сообщает Mash .

Как рассказал представитель артиста, у Киркорова была договоренность с прошлым руководством банка о том, что вместо погашения он выступит с концертом для сотрудников на новогоднем корпоративе МКБ в 2022 году.

Кредит певец взял в 2020 году, но не смог его погасить полностью. Позже с согласия Киркорова банк передал право взыскания долга АО «Социум трейд». Сейчас артиста ожидает судебное разбирательство, которое пройдет в закрытом режиме.

Ранее фирма по продаже билетов потребовала с Киркорова более 7,5 млн рублей из-за неоплаты певцом услуг по дистрибуции билетов на сольные концерты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.