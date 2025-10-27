сегодня в 13:34

Фирма по продаже билетов требует с Киркорова более 7,5 млн рублей

Российский певец Филипп Киркоров вновь стал ответчиком в судебном разбирательстве, теперь уже в Арбитражном суде. Компания по продаже билетов требует вернуть ей за работу более 7,5 млн рублей, сообщает «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что компания «Культурная служба», занимающаяся реализацией билетов, обратилась с иском к певцу на сумму 7 687 073 рубля.

Причиной иска является неоплата Киркоровым услуг по дистрибуции билетов на его сольные концерты. На момент публикации заметки дата начала рассмотрения дела не была назначена.

В середине октября стало известно, что охранник певицы Ани Лорак обратился в суд против Киркорова из-за толчка в спину. Мужчина требует от артиста компенсацию в 2 млн рублей.

