Охранник с концерта Ани Лорак подал в суд на Филиппа Киркорова за толчок в спину

Охранник с концерта певицы Ани Лорак пожаловался на российского поп-короля Филиппа Киркорова, который якобы толкнул его в спину. Он требует с артиста 2 млн рублей, сообщает Mash .

Александр К. утверждает, что певец хотел провести друзей за кулисы шоу. Охранник попросил компанию подождать.

По словам Александра, Киркоров возмутился и толкнул его в спину. После этого охранник обратился в полицию, дело передали в суд.

Певец хотел решить ситуацию мирно и предложил пострадавшему 1 млн рублей. Однако Александр отказался. Он требует с Киркорова 2 млн рублей и публичные извинения за моральные и физические травмы.

Ранее стало известно, что бизнесмен Глеб Рыськов хочет отнять у Киркорова частный берег на Москве-реке. Артист купил эту береговую линию в ипотеку 10 лет назад и до сих пор выплачивает кредит.

