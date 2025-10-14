У Филиппа Киркорова хотят отнять частный берег на Москве-реке

Летом 2025 года саратовский бизнесмен Глеб Рыськов хотел развернуть благотворительный проект на берегу Москвы-реки, но получил отказ из-за того, что этот участок набережной принадлежит российскому певцу Филиппу Киркорову. Теперь Рыськов хочет через суд лишить артиста собственности, купленной в ипотеку, сообщает Mash .

Речь идет о береговой линии на 4,2 тыс. кв. м, которую Киркоров купил в ипотеку в 2014 году. Певец тогда оформил займ на 20 лет и до сих пор его выплачивает. За 11 лет владелец частного берега построил на нем теннисный корт, качели и домики, которые оградил забором.

Рыськов хотел летом на этой территории провести благотворительный проект, но получил отказ из-за права собственности. Теперь он пытается через суд доказать, что этот берег, согласно закону, не может быть частным владением, так как прилегает к федеральному водоему. Бизнесмен также хочет признать сделку Киркорова о покупке берега недействительной из-за того, что еще в 2003 году несколько человек приватизировали набережную обманным путем.

Рыськов заявляет, что если выиграет суд, все постройки Киркорова будут ликвидированы, территория станет общедоступной. На ней установят всю необходимую инфраструктуру для отдыха на солнце, а также рядом разместят фуд-корты и прочие важные для населения объекты.

