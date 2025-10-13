Филипп Киркоров не проявил интереса к наследству скончавшегося отца

Никто из родственников Бедроса Киркорова, который ушел из жизни 18 марта 2025 года, не заинтересован в том, чтобы получить его наследство. В том числе интереса к нему не проявляет и сын покойного, певец Филипп Киркоров, сообщает «МК: срочные новости» .

У Бедроса Филипповича не было близких родственников, кроме сына. Его вторая супруга скончалась незадолго до смерти самого певца. На наследство родителя может претендовать Филипп Киркоров, однако он до сих пор не обратился к нотариусам.

Тому, что певец не торопится получать наследство отца, есть несколько возможных причин. Первая — Киркоров-младший может просто не знать обо всех юридических тонкостях. В том числе он может быть не в курсе о сроках вступления в наследство.

Вторая причина — после смерти Бедроса Киркорова на него был подан иск от имени Федеральной налоговой службы. Оказалось, что у артиста осталась задолженность. По одной из версий, Филипп Бедросович просто не хочет отягощать себя финансовыми проблемами родителя.

Третья причина — Бедрос Киркоров мог за некоторое время до смерти переоформить все имущество на сына, потому Киркоров-младший и не проявляет к наследству никакого интереса.

Ранее Филипп Киркоров спас обманутую аферистами экс-домработницу Аллы Пугачевой. Адвокатам и его компании удалось спасти пенсионерку.

