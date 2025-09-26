«Своих не бросаю»: Киркоров спас обманутую аферистами экс-домработницу Пугачевой

Аферисты позвонили пожилой женщине якобы от администрации портала «Госуслуги» и сообщили о возможном взломе личного кабинета. Женщина продиктовала им данные банковских карт, а затем узнала, что у ее однокомнатной квартиры в столичном районе Марьино другой собственник.

Киркоров подтвердил, что Дороднов едва не потеряла свою недвижимость из-за мошенников. Он также заверил, что помог пенсионерке, как только узнал об инциденте.

«Ну как же, я своих не бросаю. Конечно же, Люся — человек, с которым я провел почти 40 лет вместе», — сказал поп-артист.

Он добавил, что подключился к ситуации вовремя: адвокатам и его компании удалось спасти пенсионерку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.