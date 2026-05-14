HR-эксперт объяснила потерю 30% дохода у новичков

HR-эксперт карьерного маркетплейса hh.ru Алиса Портнаго заявила, что молодые специалисты без опыта могут терять до 30% дохода, если не показывают результат в цифрах, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, начинающим специалистам важно говорить не об обязанностях, а о конкретном результате. Даже учебные проекты и стажировки можно представить сильнее, если показать пользу для компании.

«Работодатель не спрашивает, что вы делали. Он хочет понять, какой результат вы принесете компании. Вместо „участвовал в проекте“ пишем: „Разработал прототип приложения, который привлек 100+ регистраций за 2 дня“. Цифры творят чудеса», — отметила Портнаго.

Средняя зарплата в России в апреле 2026 года составила 84 тыс. рублей. Ожидания молодежи за пять лет выросли более чем на 60% — до 58,3 тыс. рублей. Реальные стартовые предложения — от 50 тыс. рублей в регионах до 90 тыс. в Москве, в IT и инженерии — до 120 тыс. рублей.

Эксперт рекомендовала заранее изучать рынок и называть вилку зарплаты, а не случайную сумму. В резюме следует указывать конкретные навыки, например «1С: Бухгалтерия 8.3», и быть готовым подтвердить знания. Стажировки, фриланс и волонтерство также стоит описывать через измеримый результат.

Кроме того, новичкам полезно отправлять по 5–7 откликов в день и не объяснять зарплатные ожидания личными обстоятельствами, подчеркнула Портнаго.

