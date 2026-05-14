ИИ-блогер ФераФима продвигает туризм Вологды

В соцсетях Вологды появился ИИ-персонаж ФераФима, который рассказывает о туристических проектах и развитии речных маршрутов, сообщает RuNews24.ru .

ФераФима — цифровая героиня, созданная нейросетью. Ее образ сочетает черты современной блогерши и былинной девушки из села Ферапонтово Кирилловского района. Около месяца она публикует короткие видео о новых пеших и водных маршрутах, а также о событиях в сфере туризма.

Особое внимание ИИ-блогер уделяет реке Вологде и обновлению набережной. Она рассказывает о теплоходных прогулках и перспективах водного сообщения.

«Вологда всегда была речным городом. И сегодня у нас есть шанс вернуть ей это звание», — говорит ИИ-девушка в одном из роликов.

Региональные власти и туроператоры рассматривают реку как ключевую туристическую артерию, способную связать город с другими речными центрами России.

Вологодский проект вписывается в общероссийский тренд. В Карелии гостей встречает 3D-аватар «Айно», созданный специалистами Петрозаводского государственного университета на основе образа гида Марины Ноженко. В 2024 году на выставке «Россия» на ВДНХ работал цифровой персонаж «Гуинэль», а Нижегородская область представила аватары Волги и Оки.

ИИ-помощники используют и за рубежом. В немецком Бремерхафене туристов консультирует робот Pepper, а в Китае созданы цифровые персонажи, рассказывающие о Великой китайской стене и философе Конфуции.

ФераФима также отвечает на вопросы подписчиков, делая продвижение региона интерактивным.

