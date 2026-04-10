Выручка лейбла Константина Меладзе, уехавшего из РФ, достигла 109 млн руб

Лейбл Константина Меладзе «Меладзе Мьюзик» продолжает процветать, несмотря на отъезд композитора. В прошлом году компания заработала 109 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

Чистая прибыль лейбла составила 100 млн рублей. Это лучший результат за все время существования компании, которая была основана в 2008 году.

Несколько лет назад Константин Меладзе уехал из РФ. Сейчас он живет на собственной вилле в Италии. Продюсер редко появляется в публичном пространстве и ведет закрытый образ жизни.

Также в РФ процветает бизнес Валерия Меладзе. За прошлый год певец получил рекордную с 2022 года прибыль. А сестра музыкантов Лиана Меладзе увеличила свои доходы на 31 млн рублей по сравнению с 2024 годом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.