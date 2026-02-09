«Всю свою жизнь была бракофобом»: Анфиса Чехова впервые вышла замуж

Избранником звезды программы «Секс с Анфисой Чеховой» стал продюсер Александр Златопольский.

«Это мой первый официальный брак! Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!» — написала Анфиса в своих соцсетях.

Телеведущая добавила, что свадьбу они планируют сыграть в теплое время года. Они хотят устроить церемонию в красивом месте на природе.

Ранее стало известно, что 63-летний певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба официально расстались. При этом многие не верили в искренность девушки и считали отношения пиар-романом.

