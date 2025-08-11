«Все время бросал вызов»: Матвеев прокомментировал смерть режиссера Бутусова

Российский актер Максим Матвеев заявил, что трагически погибший режиссер Юрий Бутусов многое в нем изменил. По словам звезды сериала «Триггер», режиссер постоянно бросал вызовы не только себе, но и окружающим, пишет Voice .

Матвеев отметил, что многим в своей жизни обязан именно Бутусову, в чьих спектаклях играл в свое время.

«Все время бросал вызов… себе, материалу, артисту, зрителю… Бросал вызов стихии… Жаль, что так вышло, Юрий Николаевич, впереди у вас было еще очень много всего! Очень жаль! Спасибо вам за тот бесценный опыт, который я теперь имею благодаря вам, опыт работы в театре и самоотдачи в нем!» — сказал Матвеев.

Актер признался, что после участия в спектаклях Бутусова ловил себя на мысли, что забывает о самом себе, но в то же время меняется и оттачивает мастерство, а также лучше понимает устройство жизни.

Юрий Бутусов трагически погиб на семейном отдыхе в Болгарии 10 августа. Волны утащили режиссера на глубину в море в Созополе, и он не смог выплыть на берег. Тело режиссера кремируют на территории Болгарии, а прах перевезут в Санкт-Петербург.