Режиссера Бутусова кремируют в Болгарии и привезут в Петербург

Утонувшего театрального режиссера Юрия Бутусова кремируют в Болгарии, затем его прах перевезут в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости .

63-летний бывший главный режиссер Театра им. Евгения Вахтангова отдыхал с супругой и детьми. Он утонул на море в Созополе.

«Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения»», — сказал директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Дата прощания с режиссером и его похорон еще не определена.

Бутусов работал в лучших театрах России и Европы. Он поставил множество спектаклей, среди них «Бег», «Макбет», «Король Лир» и «Дядя Ваня». После начала СВО Бутусов уехал из страны и ставил спектакли на европейских площадках.