Стала известна причина смерти театрального режиссера Юрия Бутусова

сегодня в 15:06

112: театральный режиссер Юрий Бутусов утонул во время отпуска в Болгарии

Российский театральный режиссер Юрий Бутусов утонул во время семейного отпуска в Болгарии, сообщает 112 .

Трагедия произошла на море в Созополе, где 63-летний бывший главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова отдыхал с супругой и детьми.

Юрий Бутусов работал в лучших театрах страны и Европы. Выдающийся театральный деятель поставил множество ярких спектаклей, среди них «Бег», «Макбет», «Король Лир» и «Дядя Ваня».

После начала специальной военной операции Бутусов уехал из России и ставил спектакли на европейских площадках.

