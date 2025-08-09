Умер актер Иван Краско

Советский и российский актер, народный артист России Иван Краско ушел из жизни, ему было 94 года, сообщает Mash .

Он скончался из-за осложнения на фоне четвертого инсульта и последствия рака желудочно-кишечного тракта.

Ранее его доставили в больницу, актер находился в тяжелом состоянии. Краско медики кормили через зонд.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области. Он был актером театра, кино и озвучивания, а также писателем.

В 1957 году поступил в Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. Окончил его в 1961 году и приступил к работе в Большом драматическом театре под руководством Г. А. Товстоногова. А в 1965 году перешел в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской, где выступал до 2021 года.

Он сыграл роли в фильмах и сериалах «Принц и нищий», «О чем не узнают трибуны», «Конец императора тайги», «Похищение чародея», «Сын полка», «Улицы разбитый фонарей» и многих других. Также озвучивал мультфильмы «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин Змей», диснеевский «Геркулес».