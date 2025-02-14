Все размыто и искажено: у матери Максаковой* упало зрение после падения на сцене

Падение на сцене вызвало проблемы со зрением у матери оперной певицы Максаковой*

Мать уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой-Игенберс* Людмила столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем в результате падения со сцены — у нее сильно ухудшилось зрение, сообщает Mash .

Зрение начало «садиться» еще несколько месяцев назад, но к врачам 84-летняя народная артистка обратилась недавно. Она пожаловалась, что и правый, и левый глаз видят картинку размыто и искаженно.

В декабре прошлого года Людмила Васильевна в течение нескольких дней находилась в дневном офтальмологическом стационаре. Тогда ей в ходе оперативного вмешательства восстановили положение искусственного хрусталика.

Кроме упавшего зрения, артистка страдает от хронических проблем со слухом и нарушения сердечного ритма.

При этом директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что у Максаковой-старшей все хорошо — на днях она ездила на гастроли в Саров, а теперь вернулась в Москву.

В прошлом году в отношении ее дочери Марии* в России завели уголовное дело. За интервью украинскому телеканалу бывший депутат Госдумы и экс-солистка Мариинского театра может получить 6 лет тюрьмы.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.