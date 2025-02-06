Против оперной певицы Максаковой* возбудили еще одно уголовное дело

Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* завели уголовное дело о нарушении закона об иноагентах, сообщает РИА Новости .

В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Отмечается, что Максакова не маркировала материалы, которые публиковала у себя на канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что оперную певицу и бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову-Игенбергс* заочно арестовали по решению Пресненского суда Москвы. Она дискредитировала СВО и призывала отправлять деньги на нужды армии Украины. Сейчас Максакова* живет не в России.

Максаковой-Игенбергс* выдвинуты обвинения по части 2 статьи 280.4 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России). Причиной для уголовного преследования певицы стало видео на хостинге YouTube, в котором она осудила проведение спецоперации на Украине и призывала спонсировать ВСУ.

* Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ.