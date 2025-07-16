Азербайджанский Dream Fest поменял Тодоренко и Биковича на местных ведущих

Вместо них объявлены новые ведущие фестиваля — местные актер и телеведущий Мурад Дадашов и продюсер Хусния Магеррамова.

Это вторая замена на мероприятии. Ранее организаторы фестиваля убрали из него всех российских певцов и группы. Изначально там должны были выступить «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие. Но азербайджанское министерство культуры отменило все мероприятия, которые связаны с РФ, поэтому россиян заменили местные музыканты.

В результате данного решения российские зрители Dream Fest 2025 начали массово сдавать билеты, так как они планировали отдохнуть под знакомые хиты.