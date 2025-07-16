Багреева: 93 тыс котировочных сессий провели на портале поставщиков за 6 месяцев

С января по июнь 2025 года на портале поставщиков было проведено около 93 тыс. котировочных сессий — этот показатель вырос более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она уточнила, что котировочные сессии — удобный и эффективный инструмент для небольших закупок, который выгоден как бизнесу, так и государственным заказчикам.

«В первом полугодии на портале поставщиков провели почти 93 тыс. мини-аукционов — на 22% больше, чем за первые 6 месяцев 2024 года. Процедуры позволили государственным и муниципальным учреждениям сэкономить 3,5 млрд рублей за счет снижения начальной цены контракта. В среднем в ходе котировочных сессий на одну сделку претендуют 7 предпринимателей, а стоимость закупки снижается на 14%», — отметила Мария Багреева.

Заммэра добавила, что чаще всего в первом полугодии приобретали строительные и хозяйственные товары, бытовую технику, IT-продукцию, электронику и средства связи — общее количество сессий по этим категориям составило почти 25 тыс.

Через мини-аукционы на портале поставщиков московские заказчики могут закупать товары стоимостью до пяти миллионов рублей, а работы и услуги — до трех миллионов. Платформа позволяет заключать контракты с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, что способствует росту малого и среднего бизнеса и расширению ассортимента в каталоге.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, портал поставщиков функционирует как цифровой магазин: все контракты оформляются и исполняются дистанционно, без бумажных документов, с использованием электронной подписи. Ресурс дает бизнесу быстрый доступ к госзаказу и новым рынкам сбыта, а город, благодаря усилению конкуренции, получает лучшие предложения по цене и качеству от поставщиков со всей страны.

«В число лидеров по объему заключенных в ходе котировочных сессий контрактов в первой половине этого года вошли предприниматели из Москвы, которые заключили более 48,8 тыс. сделок на 11,6 млрд рублей, Московской области — 15,9 тыс. контрактов на 3,9 млрд рублей, Санкт-Петербурга — 1,9 тыс. контрактов на 448 млн, Рязанской области — 297 сделок на 171,7 млн и Пермского края — 1844 контракта на 166,1 млн», — рассказал Пуртов.

Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках малого объема, высокой степенью цифровизации и скоростью оформления сделок. Благодаря онлайн-формату поставщики часто могут начать отгрузку товаров уже в день подписания контракта. Платформа также развивает сервисы на основе искусственного интеллекта: нейросети помогают предпринимателям заполнять карточки товаров, автоматически определяя категорию продукции по изображению.

В Департаменте информационных технологий Москвы отметили и другие цифровые функции портала. Например, в 2022 году здесь запустили бота автоматических ставок — удобный инструмент, позволяющий предпринимателям участвовать в нескольких котировочных сессиях одновременно, не мешая другим участникам. А в 2023 году у московских заказчиков появилась возможность закупать идентичную продукцию через совместные котировочные сессии. Это позволяет госучреждениям объединять потребности, увеличивать объем закупок и привлекать больше поставщиков, что усиливает конкуренцию и помогает экономить бюджетные средства.

Московская контрактная система продолжает демонстрировать высокую эффективность. Столица занимает первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Благодаря стандартизации процедур, внедрению цифровых решений и активному вовлечению малого бизнеса городской госзаказ обеспечивает экономию на всех этапах.

Функциональным заказчиком портала является Департамент по конкурентной политике Москвы, а техническую поддержку и развитие осуществляет столичный Департамент информационных технологий.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».