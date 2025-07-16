Ефимов: инвестор построит школу вблизи станции метро «Беломорская»

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В Северном административном округе Москвы, на территории Левобережного района, запланировано возведение школы, рассчитанной на тысячу учащихся. Для реализации этого проекта в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) были внесены необходимые корректировки, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Новое здание школы появится на участке площадью 1,65 га. Ее смогут посещать тысяча учеников. В здании обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты. Проектом также предусмотрено создание медиатеки, обеденного и спортивного залов, зала для мероприятий», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на прилегающей территории оборудуют зоны для занятий спортом и отдыха, а строительством займется инвестор.

ПЗЗ представляют собой свод правил и нормативов, регулирующих использование земельных участков и порядок строительства. Эти документы устанавливают допустимые виды деятельности на конкретных территориях, а также требования к проектированию и возведению зданий.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, школа будет расположена вблизи станции метро «Беломорская» Замоскворецкой линии, на участке 57/10.

«Это позволит учителям и учащимся легко добираться до школы из других районов города», — добавила Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в районе Соколиная Гора возведут детсад.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».