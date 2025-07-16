Врач разрешила россиянам есть немного вредной пищи без чувства вины

Полный запрет на сладости и фастфуд опасен для психического здоровья и может привести к срывам, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«С точки зрения физиологии <…> вредное остается вредным. Но с точки зрения общего подхода к питанию и психического здоровья — да, иногда это может быть оправдано. Питание — это не только набор нутриентов, но и часть жизни, ритуалов, культуры. Полный запрет на определенные продукты может приводить к срывам, перееданию, чувству вины и нарушению пищевого поведения», — сказала Кашух.

Она добавила, что в умеренном количестве даже так называемая «вредная» еда — торт на день рождения, жареная картошка на даче или мороженое в жару — не нанесет критического вреда здоровью, если в целом рацион сбалансированный.

«Соотношение условно „полезной“ и „вредной“ еды в рационе 85%/15% вполне допустимо для здоровья. Важно только учитывать, что „вредная“ еда обычно довольно калорийная — не стоит съедать двойную порцию, раз уж все равно „сорвались“. Количество имеет большое значение, на такую пищу лучше не налегать», — предупредила врач.

Кашух заключила, что если разрешать себе есть «вредное» без чувства вины, но умеренно, и не делая из этого награду, формируется здоровое отношение к еде, это помогает избегать расстройств пищевого поведения.

16 июля отмечается День вкусной еды. Специалисты по питанию считают, что вкусная еда может быть полезной, если приготовить ее дома и заменить вредные ингредиенты на более здоровые.