Внучка Светланы Немоляевой опровергла слухи о проблемах с сердцем у бабушки

Внучка Светланы Немоляевой, актриса и режиссер Полина Лазарева, опровергла слухи о проблемах с сердцем у бабушки, которые появились после съемок ремейка «Буратино» Игоря Волошина, где артистка играет черепаху Тортиллу, сообщает газета «Петербургский дневник».

Лазарева выразила возмущение по поводу распространения таких новостей и заверила, что с артисткой все в порядке.

«Как не стыдно писать такие новости. Нет, с бабушкой все в порядке. С ней все хорошо», — заявила актриса.

Сама Светлана Немоляева подтвердила, что на съемках у нее действительно было легкое недомогание, но на данный момент она чувствует себя хорошо.

Ранее стало известно, что актрисе Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем во время съемок ремейка «Буратино». У нее поднялось давление и начала кружиться голова.