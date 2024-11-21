Актриса Немоляева чуть не упала в обморок во время съемок «Буратино»

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем во время съемок ремейка «Буратино». В проекте она играет черепаху Тортиллу, сообщает Mash .

Во время съемок у Немоляевой поднялось давление. У нее начала кружиться голова. Женщина чуть не упала в обморок.

Доктора помогли актрисе прийти в себя, но посоветовали пойти в больницу. Примерно через час съемки продолжились.

Немоляева отметила, что причина ухудшения самочувствия в проблемах с сердцем. Однако отказываться от выполнения своей работы женщина не будет. На 22 ноября у нее запланировано выступление в театре Маяковского.

В прошлом месяце Немоляева обратилась в больницу с симптомами, которые похожи на COVID-19. У нее была слабость, высокая температура, сопли и кашель. Однако коронавирус у женщины не подтвердился.

Тем не менее у артистки обнаружили острую инфекцию верхних дыхательных путей. Ее отправили лечиться домой. Однако Немоляева не прислушалась к рекомендациям и продолжила работать на сцене.

Экранизацию «Буратино» снимает режиссер Игорь Волошин. В нем сыграет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и другие яркие артисты.