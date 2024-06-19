Владимиру Путину и Ким Чен Ыну включили трек «Встанем» от Shaman

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Путин и Ким Чен Ын прослушали российские патриотические песни на концерте в КНДР

Российский президент Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын посетили торжественный концерт в Пхеньянском доме спорта. На мероприятии политикам включали российские патриотические песни, в том числе трек певца Shaman «Встанем», сообщает Life.ru .

Перед началом выступления в зале прозвучали государственные гимны РФ и Северной Кореи в исполнении сводного военного оркестра КНДР.

На выступлении лидеры двух государств также прослушали композиции «С чего начинается Родина», «Священная война», «Катюша», работы группы «Любэ», Григория Лепса и Олега Газманова.

Во время встречи Ким Чен Ын назвал Владимира Путина «самым дорогим другом корейского народа». Главы государств также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.

