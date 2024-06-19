Путин и Ким Чен Ын подписали договор, предусматривающий помощь в случае агрессии
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Президент России Владимир Путин рассказал, что подписанный РФ и КНДР договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщает РИА Новости.
Российский лидер провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. В результате встречи был подписан договор о всеобъемлющем партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого соглашения.
Путин обратил внимание на заявления США и стан НАТО о поставках вооружения и техники для нанесения ударов по территории РФ, которые уже воплощаются в жизнь. Он назвал это грубым нарушением взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств.
Ранее стало известно, что РФ и КНДР провели переговоры в расширенном составе за 1,5 часа. Владимир Путин отметил, что рад встрече с Ким Чен Ыном.