Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа»

Ранее Путин прибыл в Пхеньян. Вместе с председателем КНДР он подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

«Когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале», — отметил Ким Чен Ын.

По его словам, подписание нового мощного документа между РФ и КНДР было бы немыслимо в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности российского лидера.