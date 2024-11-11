«Входят некие сущности»: экс-солистка «Виа Гры» Грановская стала экстрасенсом

Бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская превратилась в экстрасенса. Певица заявила, что в нее входят некие сущности, поэтому она готова делиться видеопрактиками с «просвещенными», но, конечно, не бесплатно, сообщает SHOT .

Грановская давно покинула Россию, сейчас она живет в Европе. Тем временем ее супруг — российский бизнесмен Михаил Уржумцев — продолжает зарабатывать миллиарды. Бывшая певица без дела не сидит, она тоже работает, имея прибыль от своих энергетических практик.

По словам Грановской, она обнаружила в себе экстрасенсорные способности еще в детстве, а теперь активно их развивает. Примечательно, что такой «бизнес» она ведет не под своим именем, а под фамилией супруга — Уржумцева. Экс-артистка переквалифицировалась в блогера, который рассказывает о гештальт-психологии, квантовой среде и метафизике.

Ее муж Михаил Уржумцев владеет 6,12% компании «Мэлон фэшн груп», чьи активы находятся на Кипре. При этом она имеет «дочку» на Украине, а в прошлом году выручка компании составила 61 млрд рублей.

Ранее продюсер Константин Меладзе, уехавший и России, поднял цену на свою виллу в Гурзуфе на 65 млн рублей. Покупатель, кроме дома, получит участок в 12 соток, где есть большой бассейн, спортзал, хаммам и винная комната.