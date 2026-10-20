Трамп: Украину на переговорах пора представлять кому-то другому, а не Зеленскому

Американский президент Дональд Трамп жестко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот не хочет завершения конфликта и должен уступить место в переговорах другому, сообщает «Царьград» .

Он ответил на вопрос журналиста о словах Зеленского, будто президент США находится сейчас «на неправильной стороне истории».

«Зеленский не знает, о чем болтает. Это человек, который должен был прекратить эту войну давным-давно. Если бы он послушал меня, он заключил бы гораздо лучшую сделку еще давным-давно, и миллионы людей с его стороны остались бы живы», — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что Штаты дали Украине многое, а Киев не дал Америке ничего.

«Запомните это», — добавил Трамп.

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