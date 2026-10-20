Эта ночь стала самой холодной в столице с начала осени

В Москве и в Санкт-Петербурге минувшая ночь стала самой холодной с начала осени, также в столицу пришли первые заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что скандинавский антициклон создал над центральными и северо-западными территориями европейской части РФ малооблачную, сухую и тихую погоду. Поэтому активизировались процессы выхолаживания воздуха.

По данным базовой метеостанции ВДНХ на 7 часов вторника в Москве минимум составил плюс 0,1 градуса, это на 1,9 градуса ниже, чем было у предыдущей холодной ночи 4 октября.

По словам синоптика, чуть позже температура опустилась до минус 0,1 градуса. Во вторник в мегаполис пришли первые заморозки, это произошло с отставанием от средней многолетней даты на 9 дней.

Как добавил Леус, в Петербурге ночной минимум составил плюс 0,4 градуса, что тоже является минимальным показателем с начала осени.

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